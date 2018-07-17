Домработницу задержали по делу о краже 199 тысяч долларов

Полицейские задержали в столице домработницу, подозреваемую в краже 199 тысяч долларов из сейфа генерального директора общественной организации «Союз женских сил» Галины Рокецкой, сообщает Агентство «Москва»

42-летнюю жительницу Каширы задержали утром 16 июля в квартире на улице Усачева, 62. Само сообщение о краже поступило в полицию в январе. По словам потерпевшей, деньги у нее похитили несколько лет назад — в период с марта 2014 по сентябрь 2016 года.

По предварительным данным, подозреваемая, которая с 2010 года по декабрь 2016-ого занималась уборкой квартиры, принадлежащей Рокецкой, изготовила дубликат ключей от сейфа и тайно похитила оттуда деньги.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.