Прохожий спас двух девушек от разъяренного геймера под Воронежем

Воронежской области задержан 37-летний житель города Семилуки, пытавшийся убить ножом двух девушек. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стажу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел вечером 15 июля. По данным следствия, мужчина употреблял алкоголь и играл в компьютерные игры. С улицы он услышал голоса двух девушек, сидевших во дворе на скамейке. Подозреваемый сделал им замечание относительно их громкого разговора, после чего взял нож и спустился во двор.

«Там он подошел к девушкам и поочередно стал наносить им удары ножом. Первой удалось закрыть свою грудь руками, отчего подозреваемый попал ей ножом в левую руку, затем он нанес второй потерпевшей удары ножом в область живота, причинив телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Проходивший мимо мужчина остановил злоумышленника, он попытался скрыться, но был задержан местными жителями. Девушки были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».