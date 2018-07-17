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Прохожий спас двух девушек от разъяренного геймера под Воронежем
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Прохожий спас двух девушек от разъяренного геймера под Воронежем 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронежской области задержан 37-летний житель города Семилуки, пытавшийся убить ножом двух девушек. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стажу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Инцидент произошел вечером 15 июля. По данным следствия, мужчина употреблял алкоголь и играл в компьютерные игры. С улицы он услышал голоса двух девушек, сидевших во дворе на скамейке. Подозреваемый сделал им замечание относительно их громкого разговора, после чего взял нож и спустился во двор.
«Там он подошел к девушкам и поочередно стал наносить им удары ножом. Первой удалось закрыть свою грудь руками, отчего подозреваемый попал ей ножом в левую руку, затем он нанес второй потерпевшей удары ножом в область живота, причинив телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
Проходивший мимо мужчина остановил злоумышленника, он попытался скрыться, но был задержан местными жителями. Девушки были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
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