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Вербовщик ИГ в Ростове-на-Дону получил 7 лет лишения свободы
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Вербовщик ИГ в Ростове-на-Дону получил 7 лет лишения свободы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Уроженец Таджикистана Азизхуджи Солиев, проживавший в Ростове-на-Дону, приговором Северо-Кавказского окружного военного суда признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, содействии терроризму и возбуждении ненависти. Об этом сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.
"Суд счел убедительными представленные стороной обвинения доказательства в том, что Солиев в Ростове-на-Дону дважды склонял земляков из Таджикистана к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России)", — сказала Катькало.
Кроме того, исходя из текста приговора, подсудимый в ноябре 2016 года разместил на своей интернет-странице в социальных сетях два речевых обращения, в которых призывал к террористической деятельности, высказывался за возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии.
При этом он незаконно хранил на балконе ростовской квартиры ранее приобретенный самодельный боеприпас — взрывчатое вещество и взрывное устройство.
Суд признал Солиева виновным в инкриминируемых преступлениях, приговорив его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По согласованию сторон дело было рассмотрено в особом порядке.
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