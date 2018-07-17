Следственный комитет: в Кашаровском доме-интернате подросток подавился едой и задохнулся

15-летний воспитанник ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» ел в столовой 2 июля 2018 года. В дыхательные пути подростка попал фрагмент непережёванной пищи. Из-за закрытия путей инородным предметом несовершеннолетний скончался.

"По мнению следствия, его смерть наступила из-за ненадлежащего выполнения сотрудниками ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» своих профессиональных обязанностей, поскольку ими, несмотря на имеющееся у несовершеннолетнего заболевание, неверно была установлена диета, а в последующем также ненадлежащим образом оказана медицинская помощь", сообщает СУ СК РФ по Тверской области

По факту смерти мальчика вышневолоцкие следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Расследование продолжается.