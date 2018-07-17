Полиция опровергла информацию об изнасиловании гражданки Бразилии в «Лужниках»

Столичная полиция не подтвердила информацию о том, что гражданку Бразилии изнасиловании на территории, прилегающей к Большой спортивной арене «Лужники». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

«В отдел полиции поступило сообщение от гражданки Бразилии о совершении на территории, прилегающей к БСА «Лужники», в отношении нее насильственных действий сексуального характера. С целью установления обстоятельств происшествия в рамках проверки данной информации сотрудниками полиции были просмотрены записи камер наружного видеонаблюдения стадиона. Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону «Лужники» территории, постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано», — рассказал Ю. Титов.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения по информации о якобы изнасиловании. Во вторник, 17 июля, иностранка приехала в следственное подразделение для подачи заявления о прекращении проверки, добавил представитель столичного главка полиции.