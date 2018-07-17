В Молдавии число задержанных по подозрению в коррупции возросло до 12

КИШИНЕВ , 17 июл — РИА Новости . Двенадцать человек задержаны по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий в ходе многочисленных обысков, которые прошли в ряде городов Молдавии , сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией провели во вторник обыски в офисах государственного предприятия «Вокзалы и автостанции». Портал Deschide.md со ссылкой на источник в НАЦ сообщал, что по подозрению в коррупции в ходе обысков задержаны десять человек.

"Двенадцать сотрудников государственного предприятия «Вокзалы и автостанции» останутся под арестом на 72 часа после того, как сегодня они были задержаны по нескольким уголовным делам, связанным с активной и пассивной коррупцией, а также превышением служебных полномочий. Их подозревают в организации преступных схем по незаконному сбору денег от транспортных операторов и водителей на национальных и международных маршрутах", — говорится в сообщении НАЦ.

В ведомстве отмечают, что статус подозреваемых есть еще у 12 человек, они будут доставлены к следователям для дачи показаний.

По версии следствия, существовало две схемы незаконного получения денег. Первая предусматривала, что водители автобусов ежедневно отдавали часть своего дохода руководству, а взамен их освобождали от проверок. За месяц могло накопиться до 1,5 миллиона леев (почти 90 тысяч долларов). Взамен водители могли позволить себе не соблюдать график, брать лишних пассажиров, не выдавать билеты.

Вторая схема, по данным следователей, была связана с хранением багажа. Ответственные лица вносили в отчеты не всех лиц, которые пользовались данной услугой на автостанциях, а полученные деньги затем распределялись между сотрудниками.