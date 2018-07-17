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Бывшего главного следователя Москвы заподозрили в коррупции
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Бывшего главного следователя Москвы заподозрили в коррупции 

Авторадио 2 часа назад
Бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов задержан в связи с делом криминального авторитета, — сообщает РИА со ссылкой на адвоката. По его словам, офицер помещен в СИЗО «Лефортово», никаких обвинений пока не предъявлено. Вопрос об аресте, скорее всего, будет решаться уже сегодня в Басманном суде. Источники Интерфакса сообщают, что Дрыманова задержали накануне сотрудники ФСБ по делу о получении взяток высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Добавлю, Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Он заявил, что намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам генерала, решение по рапорту на тот момент еще не было принято, и он продолжает работать. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.
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