Бывший руководитель столичного СК А. Дрыманов не признал вину в получении взяток

Бывший руководитель московского главка СК РФ генерал Александр Дрыманов не признал вину в получении взяток, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Лефортовского районного суда столицы, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Не признаю», — сказал А. Дрыманов, отвечая на вопрос журналистов в суде, куда его доставили для избрания меры пресечения.

Ранее 17 июля стало известно о задержании генерала А. Дрыманова сотрудниками ФСБ России. По данным СМИ, его уголовное преследование ведется в рамках расследования уголовного дела о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители так называемого «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой). В рамках этого дела ранее был осужден на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб. экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а его заместитель Александр Ламонов и бывший первый заместитель А. Дрыманова Денис Никандров находятся под следствием.

Из оглашенного в Мосгорсуде обвинительного заключения по делу М. Максименко стало известно, что А. Дрыманов получил «незаконное денежное вознаграждение» за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Позже прокурор Борис Локтионов уточнил, что А. Дрыманов проходит по этому делу свидетелем. Также в суде оглашались материалы, согласно которым А. Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Д. Никандрова «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе». Сумма взятки составила 9 тыс. 850 евро.

А. Дрыманов, выступая в суде свидетелем по делу М. Максименко, назвал действия ФСБ при проведении расследования дела З. Калашова ширмой для проведения проверки ведомства и коррупционных дел в отношении сотрудников СК России. Кроме того, он назвал «полностью абсурдными» заявления Д. Никандрова о взятке. «Я знаю только одно, что для того, чтобы скомпрометировать меня, были организованы следственные мероприятия в отношении меня, которые ничего не подтвердили. После этого появляются показания Д. Никандрова на меня. Я не верю в такие совпадения», — подчеркнул А. Дрыманов, общаясь с журналистами.

Генерал также пообещал пожаловаться на действия ФСБ генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

СМИ неоднократно сообщали о том, что с А. Дрымановым проводятся различные следственные действия из-за возбуждения дел в отношении М. Максименко и Д. Никандрова. Сообщалось и том, что генерал несколько раз менял статус со свидетеля на подозреваемого. В июле 2016 г. сообщалось, что А. Дрыманов ушел в отставку. Однако эта информация не подтвердилась.