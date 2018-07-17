В Волгограде адвоката осудили за обман подзащитной на 500 тыс. руб

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина защищал женщину, находившуюся под следствие в связи с крупной растратой. В середине февраля 2016 года адвокат предложил ей решить вопрос о благоприятном исходе рассмотрения уголовного дела — якобы за 500 тысяч рублей он сможет сделать так, что суд при вынесении приговора назначит меру наказания, не связанную с лишением свободы. Женщина поверила ему и передала деньги. Выяснилось, что тот распорядился средствами по собственному усмотрению и предпринимать каких-либо мер по выполнению обещаний не собирался.