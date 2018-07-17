Имущество аэропорта «Одесса» осталось под арестом

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Активы аэропорта «Одесса» арестовали в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент».

Александром Грановским. Как сообщается, в 2011 году для реконструкции аэропорта было создано ООО «Международный аэропорт „Одесса“, которое на 25% принадлежит городу. Вторым участником предприятия стала компания „Одесса аэропорт Девелопмент“, которую связывают с местными бизнесменами Борисом Кауфманом

В итоге состоялось незаконное отчуждение коммунального имущества международного аэропорта „Одесса“ в пользу субъектов хозяйствования. Согласно решению суда, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений продолжит управление терминалами аэропорта „Одесса“.