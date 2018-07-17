В Калининграде осудили женщину, ударившую ножом 85-летнюю знакомую ради семи тысяч рублей

Калининграде получила тюремный срок женщина, которая ударила ножом и ограбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошёл весной на ул. Батальной. Женщина, будучи в гостях, напала с ножом на 85-летнюю хозяйку квартиры. Нанеся ей ранение, преступница забрала семь тысяч рублей, телефон и ушла.

Нападавшая пояснила, что пришла в гости с целью ограбить пенсионерку. Суд квалифицировал её действия по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой. Ранее она уже была неоднократно судима.