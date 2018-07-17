Ещё
В Калининграде осудили женщину, ударившую ножом 85-летнюю знакомую ради семи тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде осудили женщину, ударившую ножом 85-летнюю знакомую ради семи тысяч рублей 

Клопс.Ru 31 минуту назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде получила тюремный срок женщина, которая ударила ножом и ограбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошёл весной на ул. Батальной. Женщина, будучи в гостях, напала с ножом на 85-летнюю хозяйку квартиры. Нанеся ей ранение, преступница забрала семь тысяч рублей, телефон и ушла.
Нападавшая пояснила, что пришла в гости с целью ограбить пенсионерку. Суд квалифицировал её действия по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой. Ранее она уже была неоднократно судима.
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Клопс.Ru: последние новости
Против прервавших финальный матч ЧМ-2018 участников Pussy Riot возбудили административные дела Источник: На Аллее Смелых неизвестные взорвали осколочную гранату В Калининграде осудили женщину, которая убила знакомого ударом ножа в сердце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17182
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Путина назвали «президентом Украины»193
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение