В Калининграде осудили женщину, ударившую ножом 85-летнюю знакомую ради семи тысяч рублей 

В Калининграде получила тюремный срок женщина, которая ударила ножом и ограбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошёл весной на ул. Батальной. Женщина, будучи в гостях, напала с ножом на 85-летнюю хозяйку квартиры. Нанеся ей ранение, преступница забрала семь тысяч рублей, телефон и ушла.
Нападавшая пояснила, что пришла в гости с целью ограбить пенсионерку. Суд квалифицировал её действия по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как разбой. Ранее она уже была неоднократно судима.
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.