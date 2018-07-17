Суд вынес приговор разбойнице, пырнувшей ножом 85-летнюю пенсионерку 

Московский районный суд Калининграда вынес приговор женщине, которая напала с ножом на 85-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба ведомства.
Преступление произошло в доме на Батальной улице. Находясь в гостях, женщина пырнула ножом 85-летнюю хозяйку квартиры и, похитив 7 тысяч рублей и телефон, скрылась с места происшествия.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая дама.
Рассмотрев дело, суд, признал ее виновной и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.