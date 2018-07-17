Ещё
Домработницу задержали по делу о краже 199 тыс. долл. из квартиры главы «Союза женских сил» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домработницу задержали по делу о краже 199 тыс. долл. из квартиры главы «Союза женских сил» в Москве 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Столичные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже 199 тыс. долл. из сейфа генерального директора общественной организации «Союз женских сил» Галины Рокецкой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Утром 16 июля в Москве в квартире по адресу: ул. Усачева, д. 62 по подозрению в краже задержана 42-летняя жительница Каширы, работавшая домработницей у потерпевшей», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сообщение о краже поступило в полицию в январе 2018 г. По словам потерпевшей, преступление произошло несколько лет назад — в период с марта 2014 г. по сентябрь 2016 г., объяснил источник.
«Подозреваемая в период с 2010 г. по декабрь 2016 г. занималась уборкой квартиры в Сеченовском пер., принадлежащей Г. Рокецкой. За это время она изготовила дубликат ключей от сейфа и тайно похитила денежные средства на общую сумму 199 тыс. долл.», — уточнил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»), заключил собеседник агентства.
Агентство «Москва»: последние новости
Соучастницу продажи малолетней девочки в сексуальное рабство приговорили в Москве к 3,5 годам колонии Защита осужденного на пять лет колонии «бога Кузи» обжалует приговор Мосгорсуд продлил до 19 октября домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Н.Масляевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17182
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Путина назвали «президентом Украины»193
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение