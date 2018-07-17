Домработницу задержали по делу о краже 199 тыс. долл. из квартиры главы «Союза женских сил» в Москве

Столичные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже 199 тыс. долл. из сейфа генерального директора общественной организации «Союз женских сил» Галины Рокецкой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром 16 июля в Москве в квартире по адресу: ул. Усачева, д. 62 по подозрению в краже задержана 42-летняя жительница Каширы , работавшая домработницей у потерпевшей», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение о краже поступило в полицию в январе 2018 г. По словам потерпевшей, преступление произошло несколько лет назад — в период с марта 2014 г. по сентябрь 2016 г., объяснил источник.

«Подозреваемая в период с 2010 г. по декабрь 2016 г. занималась уборкой квартиры в Сеченовском пер., принадлежащей Г. Рокецкой. За это время она изготовила дубликат ключей от сейфа и тайно похитила денежные средства на общую сумму 199 тыс. долл.», — уточнил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»), заключил собеседник агентства.