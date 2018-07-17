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Ярославец убил свою девушку, обнаружив её в постели с другом
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Ярославец убил свою девушку, обнаружив её в постели с другом 

76.ru 51 минуту назад
Фото: 76.ru
Парочка предалась страсти, пока хозяина квартиры не было дома
35-летний ярославец не смог простить свою любимую, застав её в постели с другим. Мужчина увидел неприятную сцену, вернувшись домой.
В конце апреля этого года он, его девушка и их общий знакомый собрались вместе в одной из квартир по улице 1905 года. Праздник проходил весело, но вскоре веселиться было не с чего: спиртное закончилось. Хозяин квартиры побежал за добавкой, оставив девушку вместе с другом наедине. Между молодыми людьми начался флирт, который быстро перетёк в нечто большее. Вернувшись домой, мужчина обнаружил свою женщину в постели с другом.
— Вооружившись ножом, обвиняемый нанёс женщине не менее 25 ударов ножом по телу. А также избил ногами и табуретом. Потерпевшая скончалась, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Во время расследования этого преступления выяснилось, что обвиняемый уже был судим. Он отсидел шесть лет за неумышленное убийство. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина под стражей.
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