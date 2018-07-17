Экс-глава московского главка СК РФ Дрыманов не признает свою вину

Дрыманов обвиняется в том, что за взятку намеревался смягчить наказание участникам банды З. Калашова , известного под криминальным псевдонимом «Шакро Молодой», в частности криминальному авторитету Андрею Койчукову по прозвищу «Итальянец».

В настоящее время, как сообщил агентству ТАСС информированный источник, следствие добивается заключения генерала под стражу, в связи с тем, что «с тем, что находясь вне СИЗО он может предпринять попытку скрыться».

Генерал свою вину не признает, в то время как по данным следствия она полностью доказана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность Дрыманова к должностным преступлениям, это подтверждается рядом собранных доказательств и показаниями свидетелей, — сообщил источник агентства.

З. Калашов отбывает наказание по обвинению в вымогательстве крупной суммы у хозяйки ресторана на Родчельской улице в Москве

Тогда, в результате перестрелки с охраной заведения, погибли два человека, еще четверо были ранены. Помимо этого, по данным следствия, с июня 2015 года по август 2016 года банда Шакро требовала десять миллионов рублей у гендиректора крупного акционерного общества.

Суд счел вину участников преступного сообщества, возглавляемого З. Калашовым, доказанной и все обвиняемые получили длительные сроки заключения. Сам Калашов по приговору суда должен провести в колонии строго режима девять лет и 10 месяцев. Пятый канал рассказывал об этом.