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Экс-глава московского главка СК РФ Дрыманов не признает свою вину
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Экс-глава московского главка СК РФ Дрыманов не признает свою вину 

Пятый канал 10 минут назад
Фото: Пятый канал
Дрыманов обвиняется в том, что за взятку намеревался смягчить наказание участникам банды З. Калашова, известного под криминальным псевдонимом «Шакро Молодой», в частности криминальному авторитету Андрею Койчукову по прозвищу «Итальянец».
В настоящее время, как сообщил агентству ТАСС информированный источник, следствие добивается заключения генерала под стражу, в связи с тем, что «с тем, что находясь вне СИЗО он может предпринять попытку скрыться».
Генерал свою вину не признает, в то время как по данным следствия она полностью доказана.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность Дрыманова к должностным преступлениям, это подтверждается рядом собранных доказательств и показаниями свидетелей, — сообщил источник агентства.
З. Калашов отбывает наказание по обвинению в вымогательстве крупной суммы у хозяйки ресторана на Родчельской улице в Москве.
Тогда, в результате перестрелки с охраной заведения, погибли два человека, еще четверо были ранены. Помимо этого, по данным следствия, с июня 2015 года по август 2016 года банда Шакро требовала десять миллионов рублей у гендиректора крупного акционерного общества.
Суд счел вину участников преступного сообщества, возглавляемого З. Калашовым, доказанной и все обвиняемые получили длительные сроки заключения. Сам Калашов по приговору суда должен провести в колонии строго режима девять лет и 10 месяцев. Пятый канал рассказывал об этом.
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