Житель Базарного Карабулака проткнул полицейского вилами

Отвечать за содеянное житель Базарного Карабулака будет в стенах медицинского учреждения. Как сообщает областной Следственный комитет, 47-летний мужчина 17 апреля 2018 года разбил стекла в автомобиле односельчанина. На место был вызван наряд полиции. До их приезда дебошир скрылся в своем доме. На требования полицейских проследовать с ними, мужчина публично оскорбил представителей власти. Одному из них нарушитель пригрозил физической расправой. При этом в руках мужчины находились вилы. После чего он нанес ими один удар полицейскому по ноге.

«В ходе расследования уголовного дела 47-летнему мужчине проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно ее заключению, последний не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства", — рассказали в пресс-службе Следственного комитета

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.