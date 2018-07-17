Петербуржец попытался спрятаться от судебных приставов на балконе

Санкт-Петербурге мужчина, который не выплачивает алименты двум детям, попытался скрыться от судебных приставов на балконе.

Жителя объявили в исполнительный розыск. У него не нашли имущества, на которое можно наложить арест. В результате мужчине назначили 70 часов обязательных работ. После этого он начал скрываться от приставов.

Правоохранители узнали адрес его возможной сожительницы и пришли в квартиру. Женщина заявила, что ничего о нем не знает. Тем не менее, приставы заметили мужчину. Он сидел в одних трусах на балконе. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.