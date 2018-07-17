Стало известно, в чем подозревают заместителя начальника Новороссийской таможни Дмитрия Михайлова

Его подозревают в получении взятки п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Делом будет заниматься отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СК РФ, базирующийся в Ростове.

История связана с выполнением работ по капитальному ремонту фасада здания Новороссийской таможни.

Между ведомством и компанией ООО «Обсидиан» в ноябре 2017 года был заключен госконтракт.

Имелись нарушения при его исполнении. В таможенном органе об этом знали, но никаких мер по их устранения не предприняли и не потребовали сделать этого от подрядчика.

На данный момент расследуется факт, заместитель начальника Новороссийской таможни мог договориться с директором фирмы о том, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также мер ответственности за неисполнение условий контракта.

— В январе 2018 года, подозреваемый, по ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Обсидиан», получил взятку в сумме 350 тысяч рублей. — говорится в официальном релизе ЮСУТ СК РФ.

Напомним, что именно в январе впервые и появилась информация о задержании Дмитрия Михайлова.

Говорилось о том, что он попался с поличным. В неофициальных источниках, правда, фигурировала более крупная сумма — 2 млн рублей.

Позже «Новой Кубани» стало известно, что в Южном таможенном управлении проводится проверка по данному факту.

В конце января уже появились сведения о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры Новороссийской таможни. Там фигурировала та самая компания ООО «Обсидиан», речь тоже шла о взятке. При этом отдел эксплуатации и ремонта находится в подчинении того самого полковника таможенной службы Дмитрия Валентиновича Михайлова.

Таким образом, все это время, вероятно, велась оперативная разработка всех лиц, замешанных в коррупционной деятельности.

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Новороссийской таможни, Михайлов остается действующим сотрудником.

Этот факт «Новой Кубани» в ответе на официальный запрос подтверждал и начальник Новороссийской таможни.