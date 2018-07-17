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Стало известно, в чем подозревают заместителя начальника Новороссийской таможни Дмитрия Михайлова
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Стало известно, в чем подозревают заместителя начальника Новороссийской таможни Дмитрия Михайлова 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. Обвинения полковнику таможенной службы Михайлову Дмитрию Валентиновичу, возглавляющему тыловую службу ведомства с 1999 года выдвинуты отделом по борьбе с коррупцией Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Его подозревают в получении взятки п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Делом будет заниматься отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СК РФ, базирующийся в Ростове.
История связана с выполнением работ по капитальному ремонту фасада здания Новороссийской таможни.
Между ведомством и компанией ООО «Обсидиан» в ноябре 2017 года был заключен госконтракт.
Имелись нарушения при его исполнении. В таможенном органе об этом знали, но никаких мер по их устранения не предприняли и не потребовали сделать этого от подрядчика.
На данный момент расследуется факт, заместитель начальника Новороссийской таможни мог договориться с директором фирмы о том, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также мер ответственности за неисполнение условий контракта.
— В январе 2018 года, подозреваемый, по ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Обсидиан», получил взятку в сумме 350 тысяч рублей. — говорится в официальном релизе ЮСУТ СК РФ.
Напомним, что именно в январе впервые и появилась информация о задержании Дмитрия Михайлова.
Говорилось о том, что он попался с поличным. В неофициальных источниках, правда, фигурировала более крупная сумма — 2 млн рублей.
Позже «Новой Кубани» стало известно, что в Южном таможенном управлении проводится проверка по данному факту.
В конце января уже появились сведения о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры Новороссийской таможни. Там фигурировала та самая компания ООО «Обсидиан», речь тоже шла о взятке. При этом отдел эксплуатации и ремонта находится в подчинении того самого полковника таможенной службы Дмитрия Валентиновича Михайлова.
Таким образом, все это время, вероятно, велась оперативная разработка всех лиц, замешанных в коррупционной деятельности.
Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Новороссийской таможни, Михайлов остается действующим сотрудником.
Этот факт «Новой Кубани» в ответе на официальный запрос подтверждал и начальник Новороссийской таможни.
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