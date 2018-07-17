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Адвокат пытался подкупить несовершеннолетнюю потерпевшую
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Адвокат пытался подкупить несовершеннолетнюю потерпевшую 

ТВ-МИГ 58 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото storage.weacom.ru  Бывшего адвоката, который пытался подкупить 17-летнюю потерпевшую по делу об изнасиловании, признали виновным, об этом сообщает региональная Прокуратура.
Установлено, что адвокат, защищавший обвиняемого в изнасиловании, склонял потерпевшую изменить показания за вознаграждение в 300 тысяч рублей. Так как он с ней лично общаться не мог, то решил в качестве посредника привлечь свидетеля по делу, который поддерживал отношения с девушкой.
Прокуратура сообщает, что адвокат несколько раз встречался со свидетелем по делу и предлагал ему совместно осуществить свой план. Однако парень ни в какую не соглашался. Тогда правозащитник стал шантажировать свидетеля, угрожая ему «распространением порочащих честь и деловую репутацию сведений в соцсетях», а также возможным привлечением его к уголовной ответственности. Под давлением парень согласился стать посредником.
Однако, получив часть денежных средств, он отнёс их не потерпевшей, а в полицию. Там свидетель рассказал всю историю про деяния адвоката. В настоящее время правозащитника лишили статуса адвоката. Но мужчина вину в своём преступлении не признал и просил суд вынести в отношении него оправдательный приговор.
Суд назначил адвокату наказание — 400 часов обязательных работ.
И ещё одна деталь: в ходе рассмотрения уголовного дела судом срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, поэтому мужчина был освобожден от наказания.
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