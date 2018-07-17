Житель Перми рассказал об угрозах начальника городского угрозыска 

В Перми местный житель по имени Анар рассказал об угрозах начальника уголовного розыска отдела полиции №7 Али Тарвердиева подкинуть ему наркотики и посадить в тюрьму. Соответствующее заявление он написал в региональную прокуратуру, управление собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю и СК, но, по словам Анара, никакой ответной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Старший референт пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Ассанова пояснила информагентству, что «по информации, размещенной в соцсети, проводится проверка». Кроме того, после направления официального запроса в управление СК и прокуратуру не удалось узнать, поступало ли заявление по данному сообщению.
В начале июня в Уфе (республика Башкортостан) Калининский районный суд приговорил двух бывших сотрудников ППС к семи годам и лишил их права занимать должности в правоохранительных органах за превышение должностных полномочий. Они избили задержанного молодого человека в отделе полиции.