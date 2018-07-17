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По меньшей мере 6 человек погибли при стрельбе на похоронах в Мексике
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По меньшей мере 6 человек погибли при стрельбе на похоронах в Мексике 

ИА Синьхуа 1 час назад
Мехико, 17 июля /Синьхуа/ — В воскресенье группа вооруженных лиц открыла стрельбу по участникам похоронной церемонии в городе Фреснильо мексиканского штата Сакатекас. Об этом сообщили местные власти.
Нападение произошло в 22:00 по местному времени воскресенья. Несколько вооруженных лиц напали на службу по погибшему 17-летнему парню, который был застрелен в субботу в местном баре.
По сообщению местных органов охраны правопорядка, пять человек скончались от ран на месте происшествия, еще один умер в больнице. 17 раненых были доставлены в местные больницы.
Полиция ведет поиски преступников.
По предварительной информации, погибший 17-летний парень в прошлом месяце был арестован полицией, при нем было обнаружено 80 доз синтетического наркотика. Ему были предъявлены обвинения и было запрещено покидать город. —0—
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