По меньшей мере 6 человек погибли при стрельбе на похоронах в Мексике

Мехико , 17 июля / Синьхуа / — В воскресенье группа вооруженных лиц открыла стрельбу по участникам похоронной церемонии в городе Фреснильо мексиканского штата Сакатекас . Об этом сообщили местные власти.

Нападение произошло в 22:00 по местному времени воскресенья. Несколько вооруженных лиц напали на службу по погибшему 17-летнему парню, который был застрелен в субботу в местном баре.

По сообщению местных органов охраны правопорядка, пять человек скончались от ран на месте происшествия, еще один умер в больнице. 17 раненых были доставлены в местные больницы.

Полиция ведет поиски преступников.

По предварительной информации, погибший 17-летний парень в прошлом месяце был арестован полицией, при нем было обнаружено 80 доз синтетического наркотика. Ему были предъявлены обвинения и было запрещено покидать город. —0—