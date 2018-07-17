Задержан главный гаишник севера Москвы 

ФСБ задержала руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы Анатолия Белоусова и начальника отдела следственной части УВД САО Виталия Мамонова в вымогательстве 1,5 млн рублей у жительницы Москвы.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, полицейские задержаны в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве в отношении главы строительной фирмы.
К сотрудникам ФСБ обратилась знакомая главы стройфирмы, рассказавшая о визите в следственную часть УВД. По словам женщины, она кредитовала стройфирму своей знакомой и пришла поинтересоваться, как можно вернуть вложенные деньги. Сотрудник УВД предупредил, что и к ней у следствия могут возникнуть вопросы, и она тоже станет фигуранткой дела о мошенничестве.
Заявительница обратилась за советом к знакомому полицейскому — начальнику отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО подполковнику полиции Анатолию Белоусову. Тот познакомил ее с майором юстиции Виталием Мамоновым, который вел дело о мошенничестве. Сотрудники полиции потребовали у нее 1,5 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Женщина передала Белоусову деньги, но все разговоры с ним и Мамоновым записывала на диктофон.
В отношении сотрудников УВД по САО Москвы проводится служебная проверка, по результатам которой те будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы направлены в СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве.