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ФСБ задержала главного гаишника севера Москвы
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ФСБ задержала главного гаишника севера Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Petrovka-38.com
Сотрудники ФСБ задержали начальника ГИБДД Северного административного округа Москвы подполковника Андрея Белоусова, а также следователя следственной части майора Виталия Мамонова. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает РЕН ТВ.
Высокопоставленные полицейские подозреваются в мошенничестве. В настоящий момент у них проводятся обыски, а сами они дают показания.
«По предварительным данным, [задержанные] вымогали 1,5 миллиона рублей у бизнесвумен, угрожая ей возбуждением уголовного дела и наложением ареста на ее имущество. В результате бизнесвумен — владелица строительной компании — обратилась к правоохранителям», — говорится в сообщении.
Ранее 17 июля осведомленный источник сообщил, что бывший руководитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов обвиняется в получении взятки. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дрыманова задержали сотрудники ФСБ.
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