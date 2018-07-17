Суды в Москве пока не получали ходатайство о мере пресечения для Дрыманова

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Московские суды еще не получали ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы ГСУСК РФ по Москве генерала Александра Дрыманова , подозреваемого во взяточничестве. "Ходатайства об избрании меры пресечения пока не поступало", — сказали РИА Новости в пресс-службе Лефортовского и Басманного судов Москвы. Дрыманова задержали сотрудники ФСБ , они же ведут следствие по делу. По подсудности они обращаются в Лефортовский суд Москвы, но пока еще этого не сделали. В свою очередь, Басманный суд Москвы рассматривает арестные материалы по самым громким уголовным делам, которые традиционно ведет Главное следственное управление Следственного комитета.