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Суды в Москве пока не получали ходатайство о мере пресечения для Дрыманова
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Суды в Москве пока не получали ходатайство о мере пресечения для Дрыманова 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московские суды еще не получали ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы ГСУСК РФ по Москве генерала Александра Дрыманова, подозреваемого во взяточничестве.
"Ходатайства об избрании меры пресечения пока не поступало", — сказали РИА Новости в пресс-службе Лефортовского и Басманного судов Москвы.
Дрыманова задержали сотрудники ФСБ, они же ведут следствие по делу. По подсудности они обращаются в Лефортовский суд Москвы, но пока еще этого не сделали. В свою очередь, Басманный суд Москвы рассматривает арестные материалы по самым громким уголовным делам, которые традиционно ведет Главное следственное управление Следственного комитета.
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