Бизнесменов из Бийска судят за хищение 40 млн руб. при утилизации отходов

Дело о хищении 40,8 млн рублей при утилизации опасных отходов передали в суд. Обвинение предъявлено трем предпринимателям: 35-летнему гендиректору строительной компании, учредителю «Утильсервис» — 35-летней женщине, и ее сожителю. Согласно материалам дела, в июне 2016 года строительная компания выиграла конкурс на захоронение опасных отходов АО «Сибприбормаш». По договору, отходы необходимо было утилизировать на полигоне в Томске . Не желая выполнять работу, директор компании вступил в сговор с руководителем «Утильсервис». Ими были подготовлены фиктивные документы об утилизации отходов в Томске, на самом же деле их выгрузили на земельном участке в Бийске . Данным преступлением был нанесен вред окружающей среде. Уголовное дело направлено в суд.