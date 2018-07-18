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Бизнесменов из Бийска судят за хищение 40 млн руб. при утилизации отходов
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Бизнесменов из Бийска судят за хищение 40 млн руб. при утилизации отходов 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Дело о хищении 40,8 млн рублей при утилизации опасных отходов передали в суд. Обвинение предъявлено трем предпринимателям: 35-летнему гендиректору строительной компании, учредителю «Утильсервис» — 35-летней женщине, и ее сожителю.
Согласно материалам дела, в июне 2016 года строительная компания выиграла конкурс на захоронение опасных отходов АО «Сибприбормаш». По договору, отходы необходимо было утилизировать на полигоне в Томске. Не желая выполнять работу, директор компании вступил в сговор с руководителем «Утильсервис». Ими были подготовлены фиктивные документы об утилизации отходов в Томске, на самом же деле их выгрузили на земельном участке в Бийске. Данным преступлением был нанесен вред окружающей среде.
Уголовное дело направлено в суд.
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