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Погоню с перестрелкой сняли от первого лица
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Погоню с перестрелкой сняли от первого лица 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Лас-Вегаса распространила видео с нательной камеры полицейского, которая сняла обычное преследование автомобиля, превратившееся в погоню со стрельбой. Полный ролик доступен на YouTube.
11 июля 43-летний страж порядка Уильям Умана во время патрулирования улиц заметил черный Ford Expedition, похожий по описанию на автомобиль подозреваемых в убийстве. Останавливаться по требованию машина не стала, и полицейский начал преследование. Находившиеся во внедорожнике 22-летний Фидель Миранда и 30-летний Рене Нунес пытались скрыться, выезжали на встречную полосу и отстреливались.
Во время погони страж порядка неоднократно передавал по радио коллегам о выстрелах. Как было подсчитано, злоумышленники в общей сложности стреляли 34 раза. Из-за повреждений вторая полицейская машина, присоединившаяся к преследованию, не смогла продолжать путь.
В итоге Умана сблизился с Ford подозреваемых и выпустил в его сторону целую обойму. Стрелял он в том числе сквозь лобовое стекло. Когда внедорожник остановился, Нунес попытался скрыться в соседнем здании школы, но оно оказалось заперто. Миранда же пересел за руль и попробовал уехать, но получил пулю от другого полицейского и в итоге скончался. Всего сотрудники правоохранительных органов за время погони выстрелили 31 раз.
Нунес также оказался ранен, когда именно его подстрелили, не уточняется. В то же время сообщается, что Ford Expedition числился в угоне, украден был и один из пистолетов, из которого отстреливались мужчины.
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