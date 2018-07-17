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Погоня и перестрелка: полиция вступила в противостояние с подозреваемыми в убийстве
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Погоня и перестрелка: полиция вступила в противостояние с подозреваемыми в убийстве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американские полицейские устроили погоню со стрельбой за парой мужчин, подозреваемых в совершении убийства — в сети размещены кадры с нательной камеры одного из стражей порядка, принимавшего непосредственное участие в событиях, разворачивавшихся в Лас-Вегасе в минувшую среду, 11 июля.
Патрульные попытались остановить автомобиль, в котором находились Фидель Миранда и Рене Нуньес, которые, по имевшимся сведениям, убили человека на автомойке за несколько часов до этого.
Преступники попытались скрыться, отчаянно петляя по городским улицам, нарушая правила дорожного движения и создавая опасность для жителей.
При этом злоумышленники отстреливались — по подсчетам, проведенным в ходе разбирательства, они выпустили 34 пули, ни одна из которых не достигла цели.
В итоге один из полицейских открыл ответный огонь прямо через лобовое стекло служебной машины.
Ему удалось повредить колесо внедорожника злоумышленников, в результате чего водитель потерял управление и остановился на тротуаре.
Страж порядка покинул свое авто и снова начал стрелять, убив Фиделя Миранда. Подельник застреленного подозреваемого сбежал, но был задержан через некоторое время.
Представитель местного департамента полиции заявил, что преступники были хорошо вооружены и их действия представляли опасность для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов и простых граждан.
Действия патрульного, применившего табельное оружие, оцениваются положительно, но окончательный вердикт вынесет специальная комиссия, изучающая все обстоятельства ЧП.
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