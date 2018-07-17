Погоня и перестрелка: полиция вступила в противостояние с подозреваемыми в убийстве

Американские полицейские устроили погоню со стрельбой за парой мужчин, подозреваемых в совершении убийства — в сети размещены кадры с нательной камеры одного из стражей порядка, принимавшего непосредственное участие в событиях, разворачивавшихся в Лас-Вегасе в минувшую среду, 11 июля.

Патрульные попытались остановить автомобиль, в котором находились Фидель Миранда и Рене Нуньес, которые, по имевшимся сведениям, убили человека на автомойке за несколько часов до этого.

Преступники попытались скрыться, отчаянно петляя по городским улицам, нарушая правила дорожного движения и создавая опасность для жителей.

При этом злоумышленники отстреливались — по подсчетам, проведенным в ходе разбирательства, они выпустили 34 пули, ни одна из которых не достигла цели.

В итоге один из полицейских открыл ответный огонь прямо через лобовое стекло служебной машины.

Ему удалось повредить колесо внедорожника злоумышленников, в результате чего водитель потерял управление и остановился на тротуаре.

Страж порядка покинул свое авто и снова начал стрелять, убив Фиделя Миранда. Подельник застреленного подозреваемого сбежал, но был задержан через некоторое время.

Представитель местного департамента полиции заявил, что преступники были хорошо вооружены и их действия представляли опасность для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов и простых граждан.

Действия патрульного, применившего табельное оружие, оцениваются положительно, но окончательный вердикт вынесет специальная комиссия, изучающая все обстоятельства ЧП.