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Полицейским пришлось стрелять, спасая ростовчанку от рецидивиста с ножом
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Полицейским пришлось стрелять, спасая ростовчанку от рецидивиста с ножом 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовским полицейским пришлось стрелять, чтобы спасти женщину от вооруженного рецидивиста сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Инцидент произошел 16 июля на улице Волкова. 32-летний ростовчанин, судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, схватил незнакомую 63-летнуюю женщину, приставил ей к горлу нож и отвертку и отказывался отпустить, несмотря на уговоры прохожих.
Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Прибывшие на место происшествия полицейские были вынуждены применить оружие.
Подозреваемый получил огнестрельное оружие и был госпитализирован. Удерживаемая им женщина не пострадала.
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
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