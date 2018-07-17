Полицейским пришлось стрелять, спасая ростовчанку от рецидивиста с ножом

Инцидент произошел 16 июля на улице Волкова. 32-летний ростовчанин, судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, схватил незнакомую 63-летнуюю женщину, приставил ей к горлу нож и отвертку и отказывался отпустить, несмотря на уговоры прохожих.

Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия полицейские были вынуждены применить оружие.

Подозреваемый получил огнестрельное оружие и был госпитализирован. Удерживаемая им женщина не пострадала.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).