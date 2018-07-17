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Житель Воронежской области спас девушек от 37-летнего геймера с ножом
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Житель Воронежской области спас девушек от 37-летнего геймера с ножом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Семилуках (Воронежская область) пьяный мужчина напал с ножом на девушек, их спас местный житель, который вместе с друзьями также задержал нападавшего, сообщают СМИ.
В воскресенье около 21.30 37-лений мужчина «выпивал дома и играл в компьютерные игры». Ему помешали голоса трех 18-летних девушек, которые сидели на скамейке во дворе. Мужчина вышел во двор и с ножом напал на девушек, передает во вторник РИА «Воронеж».
«Одну он ранил в левую руку. Другой девушке попал в живот», — говорится в сообщении.
На помощь девушкам пришел 20-летний Павел Водопьянов. По его словам, он сперва не увидел оружия у нападавшего и принял происходящее за «какие-то семейные разборки».
«Одна из девушек закричала: «Помогите, у него нож!». Я подскочил к мужчине сзади и сбил его с ног», — рассказал он, добавив, что увел девушек к торговому центру, где были его друзья.
После этого Водопьянов вместе с друзьями «вернулись во двор впятером и скрутили мужчину», сообщает агентство.
Как рассказал Водопьянов, напавшего на девушек «оттащили к шашлычной», после чего была вызвана полиция.
«Подозревали, что он что-то прячет в карманах, и наступили ему на руки. Оказалось, у него при себе было лезвие», — рассказал Водопьянов.
Один из его друзей отвез пострадавших в больницу.
По словам Водопьянова, схваченный им «мужчина все время молчал, а под конец заплакал», от напавшего на девушек «шел слабый запах перегара».
Как сообщил врач Семилукской районной больницы Алексей Акульшин, получившая ранение в живот девушка попала в реанимацию, сейчас она находится в стабильном состоянии, скоро ее должны перевести в обычную палату.
СУ СК по региону сообщает, что действия мужчины расценили как попытку убийства, он уже признал вину.
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