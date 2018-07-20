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Под Воронежем предъявили обвинение геймеру, напавшему с ножом на девушек
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Под Воронежем предъявили обвинение геймеру, напавшему с ножом на девушек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Новости Воронежа
ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство жителю города Семилуки Воронежской области, напавшему с ножом на двух девушек, которые разговаривали во дворе и мешали ему играть в компьютерные игры, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным следствия, около 21.30 мск 15 июля 37-летний мужчина играл в компьютерные игры и употреблял спиртное. Услышав с улицы женские голоса, он через окно сделал замечание девушкам, которые сидели на скамейке во дворе, а после вышел к ним с ножом и стал наносить удары, считает СК. Первая девушка пыталась закрыться руками и получила удар ножом в руку, вторая — в живот.
Случайный прохожий повалил мужчину на землю. Напавший на девушек попытался скрыться, но был задержан местными жителями. Девушек госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
"Следователем следственного отдела по городу Семилуки… 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного… (статьей) покушение на убийство", — говорится в сообщении.
Как информирует следствие, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал в полном объеме.
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