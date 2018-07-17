Житель Георгиевска осуждён за торговлю спайсом и хранение оружия 

Жителя Георгиевска осудили за сбыт наркотиков и хранение оружия, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По сообщению суда, мужчина размещал в сети объявления о продаже «спайса» и распространял синтетические наркотики через тайники. Выяснить, у кого подсудимый купил партию наркотиков, не удалось. Также суд установил, что мужчина незаконно приобрёл в Георгиевске пистолет калибра 3,5 мм и 30 патронов к нему. Во время обыска в доме подсудимого полицейские нашли 20 пакетов с наркотиками общим весом более 30 грамм, оружие и патроны.
Суд учёл позицию прокурора и отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.