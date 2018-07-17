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Ростовчанина осудили на два года за драку с полицейским и оскорбление
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Ростовчанина осудили на два года за драку с полицейским и оскорбление 

Деловое сообщество 1 час назад
Жителя Ростова-на-Дону осудили на два года с испытательным сроком в один год за то, что он подрался с участковым полицейским и оскорбил его. Об этом рассказали в прокуратуре Ворошиловского района донской столицы.
В последний день мая 2018 года мужчина в нетрезвом виде пришел на прием в прокуратуру района. При этом он стал выражаться матом, из-за чего участковый сделал ему замечание. После этого мужчина напал на него, завязалась драка, во время которой виновный ударил полицейского. Участковый получил травмы, не опасные для здоровья и жизни. Тем не менее, ростовчанин применил насилие в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
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