Самарца, обещавшего другу помочь с правоохранителями, обвиняют в мошенничестве

По версии следствия, в декабре 2017 г. мужчина получил от знакомого 100 тыс. руб., пообещав договориться с правоохранителями и помочь ему избежать уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

В январе 2018 г. в отношении него все же возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и оставили под домашним арестом. После этого приятель получил от мужчины еще 200 тыс. руб., пообещав помочь в изменении меры пресечения и передать деньги правоохранителям.

Как считает следствие, подозреваемый не только не собирался выполнять обещание, но даже не имел такой возможности.