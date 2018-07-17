Ещё
Самарца, обещавшего другу помочь с правоохранителями, обвиняют в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарца, обещавшего другу помочь с правоохранителями, обвиняют в мошенничестве 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, в декабре 2017 г. мужчина получил от знакомого 100 тыс. руб., пообещав договориться с правоохранителями и помочь ему избежать уголовной ответственности за коммерческий подкуп.
В январе 2018 г. в отношении него все же возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и оставили под домашним арестом. После этого приятель получил от мужчины еще 200 тыс. руб., пообещав помочь в изменении меры пресечения и передать деньги правоохранителям.
Как считает следствие, подозреваемый не только не собирался выполнять обещание, но даже не имел такой возможности.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Самарского района Самары для рассмотрения.
Волга Ньюс: последние новости
В Сызрани будут судить женщину, оставившую 1,5-годовалого ребенка в горящем доме У жителя Тольятти выманил 1,25 млн руб. лжеменеджер банка из Лондона Самарец получил два с половиной года колонии-поселения за экстремистские посты и призывы к терроризму в интернете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17182
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Путина назвали «президентом Украины»193
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение