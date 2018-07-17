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Многомиллионное мошенничество: в Ростове предпринимателя осудили за обман дольщиков
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Многомиллионное мошенничество: в Ростове предпринимателя осудили за обман дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несколько сотен человек лишились законного жилья их-за предпринимателя из города Шахты. Отмечается, что среди дольщиков — малоимущие дончане, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время мужчину осудили за мошенничество и превышение полномочий.
По данным прокуратуры, на счету предпринимателя несколько преступных эпизодов. Установлено, что директор «Шахтстрой» должен был предоставить квартиры 233 дольщикам до конца 2014 года. Однако он не выполнил данные условия, а также нанес ущерб дольщикам и администрации города на сумму 122 миллиона рублей.
Кроме этого, мужчина должен был предоставить 78 квартир в домах по проспекту Александровск-Грушевский в Шахтах до конца 2016 года. Региональная прокуратура отмечает, что фактически строительство домов вообще не начиналось. В данном случае ущерб от его действий превысил 46 миллионов.
Также, предприниматель, являясь директором компании «Новострой», оставил без жилья 89 человек. В этом случае, сумма нанесенного предпринимателем вреда составила более 67 миллионов рублей.
В результате, как утверждает прокуратура, мужчина нарушил права 80 малоимущих граждан и 43 детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, предпринимателя приговорили к пяти с половиной годам лишении свободы и штрафу на 150 тысяч рублей. Кроме этого, мужчине запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет.
«ФедералПресс» напоминает, что в Тюмени бывший директор кардиоцентра осужден за хищение пяти миллионов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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