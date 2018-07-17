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СМИ сообщили о задержании бывшего главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова
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СМИ сообщили о задержании бывшего главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова 

Rambler News Service 1 час назад
ФСБ России задержала бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по городу Москве Александра Дрыманова по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Дрыманов задержан, с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
Информацию о задержании Дрыманова подтвердил агентству адвокат Александр Карабанов.
«Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова», — сказал адвокат.
В январе в ходе заседания по делу в отношении руководителя УСБ СКР Михаила Максименков в Мосгорсуде прокурор заявил, что Дрыманов участвовал переговорах по решению вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. По этому делу Дрыманов проходил свидетелем.
Согласно показаниям другого фигуранта дела, первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, чьи показания были оглашены в суде 6 марта, Никандров давал взятку своему начальнику в размере около €10 тыс., Дрыманов это отрицал.
Михаил Максименко и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Они подозреваются в получении взятки в размере €500 тыс. от Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) за освобождение из-под ареста Кочуйкова.
В начале июня агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Дрыманов подал в отставку.
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