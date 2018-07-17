СМИ сообщили о задержании бывшего главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова

«Дрыманов задержан, с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании Дрыманова подтвердил агентству адвокат Александр Карабанов

«Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова», — сказал адвокат.

В январе в ходе заседания по делу в отношении руководителя УСБ СКР Михаила Максименков в Мосгорсуде прокурор заявил, что Дрыманов участвовал переговорах по решению вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова . По этому делу Дрыманов проходил свидетелем.

Согласно показаниям другого фигуранта дела, первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова , чьи показания были оглашены в суде 6 марта, Никандров давал взятку своему начальнику в размере около €10 тыс., Дрыманов это отрицал.

Михаил Максименко и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Они подозреваются в получении взятки в размере €500 тыс. от Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) за освобождение из-под ареста Кочуйкова.

В начале июня агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Дрыманов подал в отставку.