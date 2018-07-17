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В нижегородской электричке безбилетник ударил ножом охранника
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В нижегородской электричке безбилетник ударил ножом охранника 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Охранник в электричке получил тяжелое ножевое ранение, пытаясь задержать безбилетного пассажира. Расследованием инцидента занималась Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
По информации, происшествие случилось 18 мая 2018 года на поезде сообщением Москва — Тверь. 46-летний нижегородец, который работал вместе с напарником в охранном предприятии «Комбат» на объекте электропоезда, получил серьезное ранение в ходе конфликта с одним из пассажиров.
В тот вечер между пассажиром и контролером произошел конфликт: у мужчины не было билета, и он отказывался оплачивать проезд. В какой-то момент он достал нож и стал угрожать работнику РЖД. Тогда, следуя должностной инструкции, охранник встал между контролером и безбилетником, чтобы защитить коллегу от удара. Однако мужчина с ножом все-таки успел нанести удар, который пришелся в живот охраннику.
На ближайшей станции злоумышленник вышел и скрылся в неизвестном направлении. А пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу на станции Клин в Московской области. Врачам чудом удалось спасти его: от ножевого ранения были повреждены внутренние органы, и случилось кровоизлияние в брюшную полость.
Госинспекция труда расследовала это дело как несчастный случай на производстве. Однако в ходе проверок никаких нарушений по охране труда со стороны ООО ОП «Комбат» не было выявлено.
Что касается самого факта преступления, правоохранители уже установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело.
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