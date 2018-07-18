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В центре Ростова неадекватный мужчина кидался на прохожих
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В центре Ростова неадекватный мужчина кидался на прохожих 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
В понедельник вечером, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, находящиеся в переулке Соборном, могли наблюдать необычную ситуацию: неадекватный мужчина бросался на людей и машины. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в популярном городском паблике в социальных сетях.
Как следует из записи, он пытается разбить стекла автомобилям и повредить капоты, а также ударял кулаками по витринам магазинов. По мнению очевидцев, он мог быть под действием запрещенных веществ. В итоге специально для него вызвали скорую помощь, дальнейшая судьба дебошира неизвестна.
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