В центре Ростова неадекватный мужчина кидался на прохожих

В понедельник вечером, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, находящиеся в переулке Соборном, могли наблюдать необычную ситуацию: неадекватный мужчина бросался на людей и машины. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в популярном городском паблике в социальных сетях.

Как следует из записи, он пытается разбить стекла автомобилям и повредить капоты, а также ударял кулаками по витринам магазинов. По мнению очевидцев, он мог быть под действием запрещенных веществ. В итоге специально для него вызвали скорую помощь, дальнейшая судьба дебошира неизвестна.