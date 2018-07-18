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В Красноярском крае полицейский заплатил бизнесмену вещдоками
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В Красноярском крае полицейский заплатил бизнесмену вещдоками 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Исполняющий обязанности начальника отделения полиции по Нижнеингашскому району Красноярского края в декабре 2017 года в вёл дело о незаконной рубке древесины. Лесоматериалы являлись вещественным доказательством, которые нужно было перевезти на подведомственный склад. Полицейский договорился с предпринимателем и тот вывез примерно 40 кубометров пиломатериалов. Ими же с ним и расплатились. Сейчас ведется расследование. Подозреваемый отстранен от исполнения обязанностей.
В полиции рассказали, что в отношении подозреваемого сейчас проводится служебная проверка. В случае, если вина будет доказана, его уводят из органов внутренних дел, его непосредственное руководство также будет наказано.
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