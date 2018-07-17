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В Красноярском крае полицейский незаконно продал древесину бизнесмену
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В Красноярском крае полицейский незаконно продал древесину бизнесмену 

sibnovosti.ru 33 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Исполняющего обязанности начальника отделения полиции ОМВД России по Нижнеингашскому району подозревают в превышении должностных полномочий.
Установлено, что в конце 2017 года правоохранитель расследовал дело о незаконной добыче древесины. Вырубленные лесоматериалы, которые являлись вещественными доказательствами, нужно было вывезти на территорию склада. Но сотрудник решил отдать лес предпринимателю за вознаграждение. Он предложил бизнесмену забрать около 40 кубометров пиломатериалов, а часть украденного отдать ему.
«Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В настоящее время подозреваемый отстранен от исполнения своих обязанностей, запланирован его допрос. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в краевом следственном комитете.
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