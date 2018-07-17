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Житель Красноярского края прятал тело убитого односельчанина в погребе
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Житель Красноярского края прятал тело убитого односельчанина в погребе 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Жителя села Большой Улуй приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По данным следствия, осенью 2017 года мужчина поссорился с 43-летним односельчанином. На почве ревности он схватился за нож и ударил соперника в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.
52-летний мужчина не стал заявлять в полицию о совершенном преступлении. Вместо этого он спрятал труп односельчанина в погреб. Там тело пролежало два месяца.
«Потерпевший около двух месяцев считался пропавшим без вести, его поисками занимался местный отдел полиции и родственники. При допросе одного из знакомых обвиняемого следователям удалось воссоздать «картину» происшествия и установить преступника», — говорится в сообщении.
Отметим, что приговор суда вступил в законную силу. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Фото: moypodval.ru
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