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Психбольной напал на саратовского полицейского с вилами
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Психбольной напал на саратовского полицейского с вилами 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Напавший на правоохранителя оказался невменяемым.
Находившийся при исполнении своих обязанностей полицейский в Базарно-Карабулакском районе получил удар вилами в ногу.
— Вечером 17 апреля 2018 года местный 46-летний житель учинил беспорядок. Сначала он разбил стекла в автомобиле односельчанина, а потом попытался оказать сопротивление стражам порядка, которые начали административную проверку, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности преступления в региональном СУ СКР.
Когда полицейские попытались урезонить дебошира, тот кинулся на одного из них с вилами. При этом мужчина проколол ногу садовым инвентарем одному из правоохранителей.
Подозреваемому в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с  исполнением им своих должностных обязанностей) была назначена психиатрическая экспертиза. Доктора пришли к выводу, что сельчанин страдает серьезным психическим расстройством. Теперь его будут лечить в принудительном порядке.
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