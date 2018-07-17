Психбольной напал на саратовского полицейского с вилами

Напавший на правоохранителя оказался невменяемым.

Находившийся при исполнении своих обязанностей полицейский в Базарно-Карабулакском районе получил удар вилами в ногу.

— Вечером 17 апреля 2018 года местный 46-летний житель учинил беспорядок. Сначала он разбил стекла в автомобиле односельчанина, а потом попытался оказать сопротивление стражам порядка, которые начали административную проверку, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности преступления в региональном СУ СКР

Когда полицейские попытались урезонить дебошира, тот кинулся на одного из них с вилами. При этом мужчина проколол ногу садовым инвентарем одному из правоохранителей.

Подозреваемому в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) была назначена психиатрическая экспертиза. Доктора пришли к выводу, что сельчанин страдает серьезным психическим расстройством. Теперь его будут лечить в принудительном порядке.