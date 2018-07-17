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Бывший следователь нижегородской полиции обвиняется в получении взятки
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Бывший следователь нижегородской полиции обвиняется в получении взятки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против бывшего следователя специализированного следственного отдела по дорожно-транспортным преступлениям регионального ГСУ ГУ МВД России. Мужчина обвиняется в получении взятки.
Согласно материалам уголовного дела, ранее следователь потребовал от фигуранта уголовного дела 30 тысяч рублей в качестве взятки. Мужчина обвинялся в нарушении ПДД. За указанную сумму следователь обещал не извлекать принадлежащий свидетелю легковой автомобиль. Как оказалось, указанное авто имело большое значение в расследовании преступления.
«В целях принуждения свидетеля к даче взятки сотрудник полиции высказал ему угрозы привлечением к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ и изъятием автомобиля на спецстоянку. 11 декабря 2017 года на территории Нижегородского района обвиняемый получил 15 тысяч рублей в салоне своего автомобиля. За указанную сумму следователь пообещал не изымать принадлежащий ему автомобиль», — уточнили в региональном СУ СКР.
В момент задержания с поличным, обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина совершил столкновение сразу с несколькими автомобилями оперативных служб МВД России и гражданских лиц, после чего предпринял попытку уничтожить полученные преступным путем денежные средства.
Мужчина был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящий момент он находится по стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина не признал.
Фото:sledcom.ru
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