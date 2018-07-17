Бывшего следователя нижегородской полиции обвиняют во взяточничестве

Бывший следователь специализированного следственного отдела по дорожно-транспортным преступлениям ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 30-летний сотрудник правоохранительных органов потребовал взятку в размере 30 тысяч рублей со свидетеля расследуемого им преступления. Деньги он требовал за то, чтобы не изымать автомобиль свидетеля в интересах уголовного дела. Более того, он угрожал свидетелю тюремным сроком в случае отказа дать ему взятку.

11 декабря 2017 года бывший следователь встретился со свидетелем, чтобы тот передал ему часть суммы — 15 тысяч рублей. В этот момент правоохранители попытались задержать взяточника с поличным прямо в его машине. Однако тот оказал активное сопротивление: сначала он пытался оторваться от погони и протаранил сразу несколько автомобилей, после чего попробовал уничтожить деньги.

Задержать подозреваемого все же удалось. Свою вину он не признал. Тем не менее, его уволили с занимаемой должности и заключили под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, 39-летнего заместителя директора дворца спорта в Московском районе осудили за коррупцию.

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