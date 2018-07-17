Петербурженка дала ложные показания, чтобы освободить приятеля

Жительница Санкт-Петербурга дала ложные показания, чтобы помочь другу избежать уголовного наказания. Мужчина обвинялся в убийстве.

Государственный обвинитель обратился в суд и попросил с недоверием отнестись к словам свидетельницы. Женщину предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний только после озвученного первого варианта событий. Потом она изменила свои слова. Женщина заявила, что на нее оказывали давление.

Суд поддержал обвинителя и согласился, что петербурженка изменила свои показания, чтобы помочь знакомому избежать ответственности. Теперь уже в отношении нее возбудили уголовное дело.