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Чиновника мэрии Уфы обвинили в превышении полномочий и хранении «жучка»
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Чиновника мэрии Уфы обвинили в превышении полномочий и хранении «жучка» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
УФА, 17 июл — РИА Новости. Следствие в Башкирии предъявило обвинение по двум статьям чиновнику уфимской мэрии, по вине которого, предположительно, при реализации программы расселения людей из аварийного жилья бюджету страны, республики и города нанесен ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей, кроме того он обвиняется в незаконном хранении подслушивающего устройства, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Ранее следствие сообщало, что при реализации федеральной программы «Жилище» по переселению уфимцев из жилья, подлежащего сносу и реконструкции, с 2008 по 2015 годы город заключил договоры с юридическими лицами на расселение людей из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Следствие посчитало виновным в превышении должностных полномочий 47-летнего первого заместителя мэра Уфы — начальника управления капитального строительства администрации города. Чиновнику было предъявлено обвинение.
"В ходе проведенного обыска по месту жительства обвиняемого чиновника было обнаружено специальное подслушивающее устройство, предназначенное для негласного получения информации, использующееся в оперативно-разыскной деятельности, которое он хранил без наличия лицензии. Ему предъявлено обвинение и по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — сообщили в региональном ведомстве.
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