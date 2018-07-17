В Вольском районе трое мошенников получили бизнес-грант и растратили 450 тысяч рублей

На суде по уголовному делу за мошенничество группой лиц в крупном размере было доказано следующее. В 2016 году трое предприимчивых жителей Вольского района Саратовской области воспользовались муниципальной программой по поддержке малого бизнеса. Они предоставили в администрацию бизнес-план по производству стеновых блоков, фиктивные договора аренды помещения и найма сотрудников и получили из бюджета 450 тысяч рублей.

Спустя время «предприниматели» отчитались о том, что деньги потрачены на покупку оборудования для выпуска блоков «Рифей». Позже стало известно, что после получения денег мошенники потратили их на себя и не собирались открывать свое дело.

Суд назначил каждому из подсудимых по одному году лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. Также суд взыскал с них в солидарном порядке материальный ущерб в размере 450 тысяч рублей, сообщила прокуратура Саратовской области.