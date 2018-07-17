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В Москве лжеполицейские украли обувь на 13 млн рублей
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В Москве лжеполицейские украли обувь на 13 млн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве представившиеся полицейскими сотрудники правоохранительных органов украли партию обуви на сумму примерно в 13 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, инцидент произошел 6 июля на территории склада, расположенного по адресу ул. 2-я Фрезерная.
По словам источника, неизвестные выдали себя за полицейских, завладели партией женской обуви и скрылись. Заместитель генерального директора обратился в правоохранительные органы в связи с произошедшим 16 июля.
Ранее сообщалось, что неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей.
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