Партию женской обуви на 13 млн руб. похитили лжеполицейские со склада в Москве 

Со склада в Нижегородском районе столицы неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили партию обуви на сумму около 13 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, днем 16 июля в полицию обратился заместитель генерального директора коммерческой фирмы. «Мужчина сообщил, что 6 июля на территории склада на ул. 2-я Фрезерная неизвестные граждане, представившись сотрудниками МВД, завладели партией женской обуви общей стоимостью около 13 млн руб., после чего скрылись», — пояснил источник.
Он добавил, что полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Выясняются обстоятельства совершенного преступления.