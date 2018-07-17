Партию женской обуви на 13 млн руб. похитили лжеполицейские со склада в Москве

По словам собеседника агентства, днем 16 июля в полицию обратился заместитель генерального директора коммерческой фирмы. «Мужчина сообщил, что 6 июля на территории склада на ул. 2-я Фрезерная неизвестные граждане, представившись сотрудниками МВД, завладели партией женской обуви общей стоимостью около 13 млн руб., после чего скрылись», — пояснил источник.

Он добавил, что полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Выясняются обстоятельства совершенного преступления.