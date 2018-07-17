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Житель Нижневартовска отправится в колонию за попытку продать кило наркотика
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Житель Нижневартовска отправится в колонию за попытку продать кило наркотика 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вынесен приговор жителю Нижневартовска. Как сообщает прокуратура региона, он признан виновным в покушении на торговлю наркотиками.
Подсудимый приобрел наркотическое средство массой более килограмма. Он планировал распространять его на территории Нижневартовска при помощи «закладок». Часть наркотика он успел разместить в тайниках. Остальное он оставил в съемной квартире. Довести свои преступные действия до конца мужчина не смог. Его задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело против вартовчанина возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере).
Городской суд Нижневартовска приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.
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