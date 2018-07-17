Житель Нижневартовска отправится в колонию за попытку продать кило наркотика

Вынесен приговор жителю Нижневартовска . Как сообщает прокуратура региона, он признан виновным в покушении на торговлю наркотиками.

Подсудимый приобрел наркотическое средство массой более килограмма. Он планировал распространять его на территории Нижневартовска при помощи «закладок». Часть наркотика он успел разместить в тайниках. Остальное он оставил в съемной квартире. Довести свои преступные действия до конца мужчина не смог. Его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело против вартовчанина возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере).