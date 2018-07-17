Жительница Пермского района поблагодарила полицейских за профессиональную работу

Жительница Пермского района поблагодарила сотрудников полиции Евгения Шаламова и Георгия Дылдина, которые в кратчайшие сроки раскрыли кражу ее имущества.

В середине мая текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Пермскому району от женщины поступило сообщение о хищении инструментов и продуктов питания. Потерпевшая сообщила, что имущество находилось на даче, расположенной в с. Янычи.

Незамедлительно стражи порядка выехали по указанному адресу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.

Благодарная женщина выразила глубокую признательность правоохранителям за оперативно оказанную помощь и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.