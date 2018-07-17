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Жительница Пермского района поблагодарила полицейских за профессиональную работу
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Жительница Пермского района поблагодарила полицейских за профессиональную работу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
Жительница Пермского района поблагодарила сотрудников полиции Евгения Шаламова и Георгия Дылдина, которые в кратчайшие сроки раскрыли кражу ее имущества.
В середине мая текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Пермскому району от женщины поступило сообщение о хищении инструментов и продуктов питания. Потерпевшая сообщила, что имущество находилось на даче, расположенной в с. Янычи.
Незамедлительно стражи порядка выехали по указанному адресу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.
Благодарная женщина выразила глубокую признательность правоохранителям за оперативно оказанную помощь и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.
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